Estar ao lado dos últimos, os pobres, os excluídos e marginalizados, é compromisso intrínseco à fé cristã e fonte de lições para a sociedade – permite iluminar o olhar cidadão. Nessa perspectiva, preciosidades são oferecidas ao mundo contemporâneo a partir da recente Exortação Apostólica Dilexi te (Eu te amei), do papa Leão XIV, com ensinamentos importantes e inspiradores fundamentados na Doutrina Social da Igreja Católica. A Exortação cultiva o sentido social necessário para que os governantes vivam adequado discernimento e a cidadania seja qualificada, ajudando o mundo a enfrentar tantas injustiças que ferem a dignidade humana. Para os que buscam seguir Jesus, estar ao lado dos pobres, acolhendo o que ensina o papa, é oportunidade para fazer florescer a santidade, a partir da proximidade com os lugares mais esquecidos e feridos da humanidade. Ora, a todos é lembrado: os mais pobres entre os pobres, carentes não só de bens, mas também de voz, de reconhecimento de sua dignidade, ocupam um lugar especial no coração de Deus. É neles que Cristo, lembra Leão XIV, continua a sofrer e a ressuscitar. Também é neles que a Igreja reencontra o chamamento a mostrar sua realidade mais autêntica.



Oportuna é a lembrança de figuras icônicas na caridade, como Santa Madre Tereza de Calcutá, na Índia, ao viver extrema dedicação aos indigentes e descartados pela sociedade. Lembra o pontífice, Madre Tereza recolhia moribundos, abandonados nas ruas, lavava suas feridas e os acompanhava até o momento da morte com uma ternura que era autêntica prece. Cuidava de suas necessidades materiais e ensinava-lhes o tesouro do Evangelho de Jesus. Tinha uma força espiritual gigantesca advinda da oração e do amor contemplativo de Jesus, dizia São João Paulo II. O papa Leão XIV cita também Santa Dulce dos Pobres, o “anjo bom da Bahia”, que agiu de modo semelhante à Madre Tereza, mas com feições brasileiras. Dulce dos Pobres torna-se exemplar ao enfrentar a precariedade com criatividade, os obstáculos com ternura, a carência com fé inabalável. Inicialmente acolhia os doentes em um galinheiro e, depois, consolidou uma das maiores obras sociais do Brasil. A obra de Santa Dulce dos Pobres é uma luz que deve inspirar o compromisso social de governos que, por vezes, empregam mal ou até desviam recursos fartos.



A sensibilidade de governantes, que precisam estar ao lado dos últimos da sociedade, é essencial. O avanço econômico pode ajudar na superação da pobreza que fere grande parte da população, programas técnicos e sistêmicos são importantes e imprescindíveis, mas é muito necessária a proximidade de governantes e políticos em relação aos sofredores, para ouvir seus clamores. Assim, as ações são fundamentadas na solidariedade, diminuindo riscos de se priorizar a lógica da vantagem, da mesquinhez de querer possuir sempre mais, alimentando a indiferença diante de quem tem urgências. Diariamente, fatos extremos apontam a necessidade de aperfeiçoar estratégias para mudar rumos violentos da sociedade. Importa um investimento a longo prazo para consolidar uma luz moral que confronte gigantes escondidos, disfarçados, intocáveis, que perversamente lavam as mãos diante da dor do semelhante. Sem cultivar valores morais capazes de tratar, ostensivamente, a indiferença, a população continuará a sofrer com mortes e a proliferação de organizações criminosas.



Entristecedor e preocupante é saber que o poder do dinheiro comanda um “vale tudo”. Uma realidade que pode ser transformada a partir da lógica de estar “ao lado dos últimos” da sociedade. Essa postura tem força educativa de ordem espiritual e moral, com propriedades para redimensionar interesses. O compromisso de estar ao lado dos pobres faz parte da identidade dos discípulos e discípulas de Jesus, depositários do tesouro do Evangelho, fonte inesgotável de ensinamentos que são essenciais para se exercer a cidadania com nobreza. Estar ao lado dos últimos permite reconhecer a urgência de enfrentar uma economia que mata, assumindo a luta pela equidade. Fortalece a coragem para combater as diferentes formas de violência, a fome e as muitas emergências educacionais. É preciso deixar-se iluminar pela contemplação do amor de Cristo para alcançar a condição moral e espiritual que possibilita reconhecer a dignidade humana, priorizando o mais fraco, o mísero, o sofredor. Neste caminho, aproximar-se dos ensinamentos da Igreja Católica auxilia o ser humano a corajosamente estar “ao lado dos últimos” – escola que promove mudanças transformadoras, aperfeiçoando critérios, refinando juízos e, sobretudo, criando a oportunidade de se vencer a ilusão promovida pelo dinheiro. A interpelação do papa Leão XIV, para que todos busquem estar ao lado dos que mais sofrem, projeta para o mundo o que ensina a Igreja: o sentido profundo e profético do amor aos pobres, renovado compromisso para edificar um tempo de mais justiça e solidariedade, reconhecendo a dignidade inviolável de cada ser humano.