LEITOR: ‘TERRORISTA É A ULTRADIREITA’

“Se o que a ultradireita do Trump, Netanyahu e Bolsonarismo vem promovendo no Brasil e no mundo com apoio da mídia corporativa não é terrorismo, então é preciso redefinir o que é terrorismo. Na Palestina, Netanyahu comete assassinatos de milhares de crianças, mulheres, idosos e civis inocentes acusando-os de terroristas, mas que lutam digna e desesperadamente para manter seu país livre e soberano. Nos EUA, Trump invade capitólio, nega a vacina contra a saúde da população, comete crimes diversos, sonega impostos, é condenado e mesmo assim se reelege com amplo apoio das big techs não reguladas. Presidente reeleito prossegue seus crimes afundando barcos de pescaria nas costas oceânicas de outras nações, assassinado pessoas sem provas acusando-as de narcotraficantes e contrabandistas de drogas, pagando resgate milionário para matar o presidente da Venezuela, Maduro, chamando-o de ditador porque não cede suas enormes reservas de petróleo aos interesses dos bilionários estadunidenses e seus grupos privados. No Brasil o governador bolsonarista, Cláudio Castro, candidato a senador, mas sem voto, desesperado, mas recebendo apoio de outros quatro governadores da mesma ideologia terrorista (SP, MG, GO, PR) e da mídia corporativa neoliberal e de mercado sedenta por audiência explorando crimes e a violência, invade favelas alegando combate a narcotráfico e assassina ao menos 121 pessoas impunemente e com a maior ‘cara de pau’ se vangloria do feito, mente e depois desmente que pediu ajuda federal. Politicagem atrasada para tentar desmoralizar o presidente eleito Lula que tem grande apoio popular e se encontrava em missão no exterior buscando novos mercados para os produtos nacionais tarifados por Trump. O eleitor brasileiro precisa varrer para o lixo da história em 2026 esse bando de criminosos que se elegeram num descuido mostrando que na política o voto é fundamental, mesmo sendo um em milhões. Valorize seu voto e vote pela soberania, democracia, fim da desigualdade, pleno restabelecimento da vida no planeta e do clima a partir da COP30.”

ANTONIO NEGRÃO DE SÁ

Rio de Janeiro – RJ