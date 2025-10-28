SOBRE DITADURA E DEMOCRACIA
“O ato ecumênico realizado na Catedral da Sé, em São Paulo, pelos 50 anos da morte do jornalista Vladimir Herzog pela ditadura civil-militar brasileira é também um alerta contra ditaduras e um recado àqueles que pedem anistia para golpistas. Ainda existem pessoas desalmadas e outras ignóbeis que desejam ditadura e perdão para golpistas, porém a sociedade precisa cobrar a aplicação das leis e o fortalecimento da democracia. Recordemos que o milagre econômico da ditadura foi realizado às custas de empréstimos, corrupção, censura e muito sangue derramado.”
DANIEL MARQUES
Virginópolis – MG