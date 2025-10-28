Assine
espaço do leitor

SOBRE DITADURA E DEMOCRACIA

Estado de Minas
Repórter
28/10/2025 04:00

“O ato ecumênico realizado na Catedral da Sé, em São Paulo, pelos 50 anos da morte do jornalista Vladimir Herzog pela ditadura civil-militar brasileira é também um alerta contra ditaduras e um recado àqueles que pedem anistia para golpistas. Ainda existem pessoas desalmadas e outras ignóbeis que desejam ditadura e perdão para golpistas, porém a sociedade precisa cobrar a aplicação das leis e o fortalecimento da democracia. Recordemos que o milagre econômico da ditadura foi realizado às custas de empréstimos, corrupção, censura e muito sangue derramado.”

DANIEL MARQUES
Virginópolis – MG

