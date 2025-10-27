Violência escolar: matéria que o Brasil é reprovado

Um episódio dentro de uma escola no Distrito Federal, na segunda-feira passada, chamou a atenção do país. O pai de uma aluna foi até o Centro Educacional 4 do Guará e, descontrolado, atingiu um professor com diversos socos. A filha do agressor teria dito ao seu responsável que o docente estava proferindo xingamentos contra ela – motivo apontado para o ataque. O caso acabou na polícia e, durante as investigações, outros estudantes teriam dito em depoimento que essa postura do educador era comum. A Corregedoria da Secretaria de Educação entrou na história para averiguar a conduta do professor. Desfecho à parte, o fato evidencia um grave problema que se arrasta sem solução no Brasil: a violência escolar.



Há décadas, essas ocorrências são registradas e, mais recentemente, se transformaram em um fenômeno social extremamente preocupante. Segundo o Sistema de Informações de Agravos e Notificações (Sinan/SUS), que monitora esse tipo de atendimento nos serviços de saúde pública e privada, houve 60.985 vítimas de violência interpessoal em instituições de ensino de 2013 a 2023.

Por sua vez, o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania (MDHC) aponta que em 2013 foram 3.771 registros de violência interpessoal no âmbito escolar, número que subiu para 13.117 em 2023, revelando um pico significativo pós-pandemia de COVID-19.



Já os dados organizados no relatório “Ataques de violência extrema em escolas no Brasil” (2025) indicam que, entre 2001 e 2024, foram realizadas 42 agressões desse tipo no país. O levantamento apresenta um recorte que assusta: 64% dos episódios ocorreram no período de 2022 a 2024.

A escalada revelada em pesquisas torna urgente a discussão sobre o tema. Estudantes, professores, demais membros da comunidade educacional e a sociedade como um todo não podem seguir cercados por essa realidade aterrorizante, que vem sufocando um ambiente que deveria oferecer segurança e respeito mútuo.



A banalização das agressões físicas e verbais, incluindo a prática de bullying, precisa ser combatida – e muitas vezes, a tentativa de solução apenas a partir dos envolvidos não é eficaz. Arrancar as raízes sociais que sustentam a violência escolar exige um esforço amplo de ações, além de conscientização. A escassez de políticas para melhorar a convivência no espaço das instituições, assim como no entorno delas, e a precarização geral do ensino são pontos fundamentais a serem resolvidos.



Está claro que diversas condições colaboram para o avanço desse cenário perturbador, o que, consequentemente, escancara a necessidade de uma articulação entre educação, saúde, assistência social e judiciário. A garantia de que as iniciativas sejam contínuas também é fundamental.



O desenvolvimento do país depende de uma transformação estrutural do ensino e que, sem dúvida, atravessa a questão da violência escolar. Não se pode relativizar esse quadro que, lamentavelmente, não indica sinais de melhoria. Discursos não resolvem o problema, muito menos propostas fáceis e rápidas. Os desafios se interseccionam e um debate aberto precisa ser feito, instigando a participação da sociedade. A escola tem função social multifacetada e que vai além da instrução acadêmica. O Brasil não pode mais permitir que a violência siga presente nas salas de aula, prejudicando o presente e comprometendo o futuro.