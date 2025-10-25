Orquestra Filarmônica: um compromisso com a música e com Minas Gerais

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais acaba de lançar sua temporada de concertos para 2026, dando continuidade a uma programação artística de excelência, e, assim fazendo, renova seu compromisso com a cultura, a educação e o desenvolvimento social de nosso estado. O Instituto Cultural Filarmônica (ICF), Organização Social parceira do Governo de Minas Gerais, é responsável pela gestão da orquestra e de sua sede, a Sala Minas Gerais, dedicando-se a tornar a música de concerto acessível, relevante e presente na vida de todos os mineiros.



Em apenas 18 anos de trajetória, a Filarmônica consolidou-se como uma das mais importantes orquestras do país, reconhecida nacional e internacionalmente, tornando-se símbolo de identidade e orgulho para Minas Gerais. Foram mais de 1.300 concertos realizados e cerca de 1.450 obras interpretadas, encantando milhares de ouvintes na Sala Minas Gerais, em praças e espaços públicos da capital e do interior do estado, além das transmissões pelo canal do YouTube e emissoras de rádio e televisão, e 19 álbuns gravados e disponíveis nas plataformas de streaming.



A Temporada 2026 chega com repertórios desafiadores, uma programação cuidadosamente elaborada pelo maestro Fabio Mechetti, além de iniciativas educativas que facilitam o acesso e a presença da Filarmônica em todo o estado. As turnês pelo interior de Minas Gerais seguem como uma das formas mais expressivas de conexão com o público, levando a música sinfônica a diversas regiões e consolidando o papel da Orquestra como pilar essencial da política pública cultural.



Destacam-se, ainda, os Concertos Didáticos, voltados a crianças e jovens participantes de projetos sociais e alunos das redes públicas de ensino estadual e municipal, além dos Concertos para a Juventude, sendo ambos projetos gratuitos, com o objetivo de promover a formação de novas gerações de ouvintes. A Sala Minas Gerais, com sua excelência acústica e arquitetônica, reconhecida como uma das melhores salas de concerto da América Latina, permite uma apreciação única da música, além de ter se tornado um ponto de convivência em Belo Horizonte, um lugar para se ter a experiência transformadora e encantadora que a música sinfônica proporciona.



Nada disso seria possível sem o apoio fundamental do Governo de Minas Gerais, por meio do Contrato de Gestão com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), e sem a confiança das empresas patrocinadoras, dos patronos, dos participantes do programa “Amigos da Filarmônica”, dos assinantes e de todo o público frequentador dos concertos. Somam-se a esses esforços o profissionalismo e o talento dos músicos que compõem a Orquestra, a visão consistente da direção artística do maestro Fabio Mechetti, a dedicação dos diretores executivos e colaboradores, bem como o compromisso das pessoas que compõem os Conselhos de Administração, Consultivo e Fiscal, imprimindo legitimidade e excelência à governança do Instituto Cultural Filarmônica.



Que a Temporada 2026 seja um tempo de novas descobertas e emoções compartilhadas. Que a música continue a nos unir, transformar e inspirar. Que cada vez mais pessoas tenham a oportunidade de apreciar a música da Filarmônica e se tornem assinantes, desfrutando das vantagens da adesão a este inovador programa de assinaturas. Que a emoção, o entusiasmo e o aplauso, ao final de cada concerto, continuem a ser não só a razão fundamental da existência da Filarmônica, mas, principalmente, o que nos move a fazer dessa história um patrimônio vivo da cultura mineira e brasileira.