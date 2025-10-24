SOBRE OS REINCIDENTES EM CRIMES



“Estamos cansados de ver fichas de criminosos reincidentes, permitam-me uma hipérbole, 'extensas como a rodovia Belém/Brasília'. São pessoas que não procuram mudar para melhor, se 'especializam' no crime e se tornam cada vez mais perigosas. São insensíveis, praticam atrocidades e dão risadas. Na Bíblia Sagrada, no livro de Isaias, capítulo 55 versículo 7, está escrito: 'O ímpio abandone seu caminho, e o homem mau, os seus pensamentos e voltem-se para o Senhor, que terá misericórdia deles'. Quem atende a esses alertas, muda de vida e não reincide na prática de crimes. Aos que vivem no mal, aconselho a leitura da Sagrada Escritura para que possam trilhar o caminho do bem. Com Cristo no coração tudo vai melhor.”

JEOVAH FERREIRA

Taquari – DF