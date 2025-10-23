Caderno "Pensar": "Uma leitura indispensável"

“Como não se deliciar com a última edição do caderno 'Pensar' (EM, 18/10), com as indicações de cinco obras literárias brasileiras já cinquentonas:

'Exemplos de vitalidade, invenção e compromisso com o país', descreve a publicação. Em 'Lavoura Arcaica', de Raduan Nassar, os conflitos de uma família rural são retratados na visão da professora de literatura Stefania Chiarelli: 'A narrativa nassariana forma uma demolidora radiografia da cultura brasileira a partir das entranhas de sua elite'. Em 'Confissões de Ralfo', de Sérgio Sant'Anna, a vida real e imaginária do personagem Ralfo são justapostas. Ralfo delirante, um verdadeiro 'cavaleiro andante'. O professor de jornalismo Paulo Paniago descreve Sant'Anna como um 'escritor sólido e, quase sempre, preocupado com questões metalinguísticas, ou seja, o próprio ato de escrever estava na mira das inquietações que o moviam'. Por fim, a editora Ana Lima Cecilio comentando três livros publicados também em 1975, em pleno regime militar: 'Catatau', de Paulo Leminski; 'Poema Sujo', de Ferreira Gullar, e 'Feliz ano novo', de Rubem Fonseca. Obras cinquentenárias e atemporais. Se não comparadas talvez aos clássicos, nos deixaram o legado dos grandes clássicos. Certa feita escreveu o crítico italiano Ítalo Calvino: 'Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer'. Como não se deliciar com as indicações semanais do nosso riquíssimo caderno 'Pensar', leitura indispensável para os amantes da literatura e do saber.”

FÁBIO MOREIRA DA SILVA

Belo Horizonte