Cooperativismo: um caminho para o futuro com propósito e união

De: MÁRCIO PORT - Presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste

Em um momento de tantos desafios globais – econômicos, sociais e ambientais – o cooperativismo destaca-se como um modelo que vai além do financeiro. Ele propõe um modo de vida baseado na construção de comunidades fortes, unidas por valores que promovem a inclusão e o desenvolvimento sustentável. É uma oportunidade para repensar a relação entre pessoas, trabalho e recursos, sempre com um propósito maior: prosperar juntos.



Nesse sentido, o mês de outubro ganha um significado especial para o cooperativismo, pois celebramos o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito (DICC), que nos convida à reflexão sobre a importância da união e da cooperação. Neste ano, a data reforçou o tema “Cooperação para um Mundo Próspero”, celebrando o empenho de milhões de pessoas que, com solidariedade e compromisso, transformam a vida dos associados e fortalecem suas comunidades. O cooperativismo é um movimento global presente em mais de 150 países, pautado por princípios universais, como solidariedade, democracia e responsabilidade social. São esses valores que tornam o modelo capaz de transformar realidades, promovendo educação, inclusão e desenvolvimento local.



No contexto brasileiro, as cooperativas financeiras ampliam sua presença ano após ano, chegando a cidades onde, até então, o acesso a serviços bancários era limitado ou inexistente. Esse avanço evidencia seu papel social: oferecer crédito justo, orientar financeiramente e reinvestir na própria comunidade, gerando emprego, renda e promovendo prosperidade compartilhada. Nesse sentido, o cooperativismo é, antes de tudo, uma ferramenta de transformação regional, um agente que pensa o desenvolvimento econômico sem esquecer o social, pois nenhum projeto faz sentido se não houver melhora efetiva na vida das pessoas, associadas ou não a uma cooperativa de crédito. Nossa missão é fazer do crédito um vetor de inclusão e cidadania.



Ainda assim, o maior desafio permanece: ampliar o entendimento sobre o cooperativismo e fazer com que a sociedade perceba que prosperar verdadeiramente só acontece quando se coopera e compartilha conquistas. É preciso que todos entendam seu papel dentro desse círculo virtuoso, no qual cada participação impacta os resultados coletivos. Não basta abrir agências. Podemos e devemos ser protagonistas na vida das pessoas, investindo em projetos educacionais, capacitação e tecnologia. O futuro do sistema cooperativista depende da nossa capacidade de inovar, atender demandas sociais e sermos transparentes em nossas ações.



Cabe ressaltar que o impacto do cooperativismo de crédito vai além das operações financeiras, uma vez que os recursos gerados na cooperativa retornam para a própria comunidade na forma de crédito, apoio a microempreendedores, investimento em infraestrutura e geração de oportunidades para jovens e adultos. Trabalhamos para que cada associado se sinta parte de algo maior, com a certeza de que nosso trabalho é coletivo e sustentável. Em um mundo cada vez mais complexo, a cooperação se revela fundamental para superar desigualdades, enfrentar desafios e construir oportunidades para todos.



Em um cenário de constantes transformações, o cooperativismo é um caminho sólido para construirmos um futuro mais justo e sustentável. A união de esforços, o respeito às comunidades e o compromisso com o desenvolvimento social são o que nos tornam fortes e resilientes. Juntos, prosperamos e transformamos vidas, fazendo do cooperativismo um instrumento real de mudança para todos.