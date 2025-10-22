BRASIL é O PAÍS DOS SONHOS

“No Brasil da impunidade, da 'insegurança jurídica' e da corrupção, a união faz a força para se proteger, naquela de que 'amanhã poderá ser um de nós'. Assim, quando um dos seus pares está claramente envolvido em falcatruas, movem os céus e a terra para aliviá-lo e, infelizmente, conseguem naquela de 'unidos escaparemos'. Não é impossível nem precisa de milagre para que o Brasil seja o país dos nossos sonhos. O Brasil é abençoado pela natureza, tem tudo para deslanchar. Basta agir honestamente, sem egoísmo, respeito ao próximo e às leis, investir em educação e a justiça, de fato, agir como justiça.”

HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES

Vila Velha – ES