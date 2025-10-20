ESPATIFOU O CANO DA ESPINGARDA
compartilheSIGA
"Eduardo Bolsonaro socou muita pólvora no cartucho, e, ao acionar o gatilho, espatifou o cano da espingarda e a sua cara ficou chamuscada. Nunca esteve tão bom para o Brasil. Está acontecendo tudo o que a turminha dele não esperava. Lula deu a volta por cima, está com moral perante o eleitorado e com certeza a vitória em 2026 está garantida. A química que rolou entre Lula e Trump foi forte e Eduardo está sendo esperado no Brasil para prestar conta das gracinhas que cometeu. Justiça nele."
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
JEOVAH FERREIRA
TAQUARI – DF