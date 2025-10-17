Perguntas de eleitores ao governador Zema
"O atual governador das Gerais está na cadeira do Palácio da Liberdade desde 2018. São sete anos de gestão ininterrupta à frente dos destinos das Minas Gerais e de sua gente honesta e ordeira.
Os eleitores deveriam saber várias coisas do político que agora diz querer se aventurar a ser candidato a presidente da República.
1ª - Quantas vezes Zema se dignou a ir a Brasília para conversar sobre assuntos pertinentes ao povo mineiro com o presidente da República?
2ª - Quantos quilômetros de estradas estaduais foram duplicados, recuperados e até asfaltados?
3ª - Quantos hospitais foram construídos ou modernizados em MG?
4ª - Que lugar ocupava a educação de MG em 2017 e qual ocupa em 2025 no ranking da educação?
5ª - O salário do governador ele aumentou em 300%, e o servidor público mineiro quanto teve de reajuste em sete anos?
6ª - O governador diz que dará indulto ou anistiará o presidente condenado pelo STF. Será que irá fazer o mesmo com outros criminosos ou é medida seletiva entre políticos de direita?"
Rafael Moia Filho
Bauru – SP