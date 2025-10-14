Os avanços do Brasil na ciência

"Em sua obra 'Bilhões e bilhões' , o astrônomo Carl Sagan lançou um desafio aos homens, nos quais acreditava possuir uma tremenda capacidade de fazer o mundo melhor: 'Todo ramo da ciência fez progressos assombrosos no século XX. (...) Saber se vamos adquirir a compreensão e a sabedoria necessária para enfrentar as revelações científicas do século XX será o desafio mais profundo do século XXI". Dito isso, vamos ao editorial do EM desse domingo (12/10), intitulado 'Compromisso com a ciência', o qual nos traz a notícia de que o 'Brasil publicou os primeiros resultados de uma vacina 100% nacional contra a Covid-19. Em testes clínicos com a participação de aproximadamente 350 voluntários, o imunizante mostrou-se seguro e eficaz. Além de preparar as células do organismo humano a resistir a uma eventual transmissão da doença, em caso de infecção, a vacina SpiN-Tec habilita o sistema imunológico a atacar apenas as células atingidas pelo coronavírus'. Mais: 'O desenvolvimento de um imunizante totalmente nacional significa um passo da maior relevância para a soberania científica do Brasil. Além de fortalecer toda a rede de pesquisa voltada ao aprimoramento da saúde pública, confirma o papel do país como referência em políticas de imunização'. Ora, voltando ao livro de Sagan, o cientista nos deixou uma admoestação: 'Uma lição central da ciência é que, para compreender questões complexas (ou até simples), devemos tentar libertar a mente de dogmas e garantir a liberdade de publicar, contradizer e experimentar'. Em um mundo com soluços autoritários e negacionistas, a humanidade agradece a ciência da cura."

Fábio Moreira da Silva

Belo Horizonte