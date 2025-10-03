SOBRE PODERES E DEMOCRACIA

Assine
“A disfunção nos Três Poderes, com indevido envolvimento na área alheia em dois deles, é culpa dos eleitores, ao eleger deputados, senadores e presidente da República que não se limitam às suas funções específicas, extrapolando as suas tarefas. Constitucionalmente, o presidente do Senado é o único com poder de reparar ou punir o Judiciário. Mas, estranhamente, não corrige os deslizes jurídicos. Isso nos permite supor receio de represália, ter culpa no cartório ou então praticar a 'lei de Gerson' para levar vantagem em tudo. Daí o imbróglio brasileiro devido à insegurança jurídica antidemocrática sob alegação de defender a democracia. Assim, a nossa democracia depende da presidência do Senado.”

HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES
Vila Velha – ES

