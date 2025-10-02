MANIFESTAÇÕES POPULARES

“Nas ruas e avenidas das grandes cidades e capitais brasileiras o povo colocou milhões de pessoas contrárias à PEC da Blindagem, conhecida popularmente como 'PEC da bandidagem', e a qualquer projeto de anistia para Bolsonaro e os demais golpistas. Não havia bandeiras de país genocida e nem dos opressores ianques, não haviam disseminadores de ódio, fake news, nem adoradores de pneus ou crentes em ET’s. Não haviam pastores charlatães, nem os esquecidos dos bingos portando roupas verde e amarelo. Não houve violência, nem truculência, apenas a maior manifestação democrática dos últimos tempos. Na Avenida Paulista a manifestação lembrou alguns momentos em que eu também estive caminhando por ela no passado recente. Como nas manifestações pelas Diretas Já, as comemorações de títulos do Corinthians, em 1977 e 1990. Pois o povo voltou às ruas com orgulho de ser brasileiro, com orgulho pela recuperação da nossa bandeira, a alegria pelo crescimento da nossa economia, por saber que a luta é por todos os brasileiros, sejam eles evangélicos, católicos, umbandistas ou de quaisquer credos existentes. Os idealizadores da 'PEC da bandidagem' e os que votaram a favor dessa excrescência com certeza estão preocupados a partir de agora com a resposta do nosso povo nas ruas. Não foi por Lula, nem pelos artistas ou políticos de esquerda presentes, o ato foi pela cidadania em defesa da nossa soberania. O ato foi pela restauração da nossa dignidade atingida por bandidos de terno e gravata na Câmara Federal. O povo brasileiro disse categoricamente não à tramoia dos deputados bolsonaristas, não à anistia para os golpistas criminosos, não aos arranjos espúrios para manter Eduardo Bolsonaro no cargo enquanto trai o país e nossa soberania nos EUA. Os políticos, acostumados a vencer na calada da noite e da madrugada, perceberam que não foi desta vez que o povo engoliu seus projetos visando dar proteção a investigados pela Polícia Federal e o Ministério Público.”

RAFAEL MOIA FILHO

Bauru – SP