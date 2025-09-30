LEITOR COMENTA COLUNA SOBRE FUTEBOL

“O festejado cronista esportivo Jaeci Carvalho escreveu para o EM, neste domingo (28/9), o artigo intitulado 'Um time horrendo, sem inspiração e com um técnico medonho', referindo-se ao meu querido Galo. Em síntese, apenas repetiu com tinta mais forte e detalhes o que venho afirmando desde o começo deste ano: o atual time o Atlético é, para mim, um dos piores que posso apontar nos meus 80 anos de janela! Concordo, plenamente, com o cronista quando afirma, com propriedade, que 'o Atlético fez péssimas contratações, como Júnior Santos, Rony, Natanael, Bernard, Dudu e outros menos votados'. Sim, sem dúvida, 'rejeitos' de outros clubes, com salários de craques. Mas discordo, também plenamente, quando ele afirma que a saída do diretor de futebol Rodrigo Caetano 'foi uma tragédia'. Para mim, foi um 'já foi tarde', porque foi esse afamado diretor que contratou Dodô,Tchê Tchê, Diego Costa, Jemerson, Alan Kardec, Pavón, Patrick, Edenilson e outras peças do mesmo naipe, que ajudaram a inflacionar a folha salarial. Mas é certo que, via de regra, o Atlético contrata mal. No frigir dos ovos, com o time dependendo de gol de cabeça de Bernard, o atleticano não deve sonhar com título neste ano, principalmente depois da queda vertiginosa de produção do Hulk, que carregava o time nas costas. A receita para melhores dias? Diretor de futebol, o Sr. já assistiu alguns jogos de tradicionais times da várzea? O Sr. já viu algumas 'peladas' de praias e de clubes recreativos? Pois nesses lugares vi pintar alguns craques, que não foram vistos pelos seus 'olheiros'. E, finalmente, tenho uma sugestão: é chegada a hora de uma 'limpa' no plantel para aliviar a folha de pagamento.”

TARCÍSIO PINTO FERREIRA

Lagoa Santa – MG