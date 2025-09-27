LEITOR FALA SOBRE PROJETO PARA O BRASIL

“E continua a maior operação de compra de votos da história (travestida de “ações sociais”) por parte de Lula. Gestão temerária com foco na destruição do Brasil. Para eles é preferível sacrificar o crescimento do Brasil, pois o que importa é a satisfação de seus interesses pessoais. A farra começou com o aumento no valor do Bolsa-Família; agora o tal 'gás do povo'; o Pé de Meia para estudantes que já estudam gratuitamente; a ampliação da isenção da conta de energia elétrica; e querem aumentar a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil (se aprovarem, que entre em vigor apenas em 1/1/2027). Detalhe: a irresponsável farra lulopetista é feita com o dinheiro desviado dos que constroem o Brasil e pagam a conta, e não com o dinheiro deles. Para Lula e sua corte de áulicos e cúmplices, a prioridade nunca foi o Brasil. O projeto é aquilo que é bom para eles. Não existe um único projeto mais ou menos importante. O tal do PAC (nome pomposo “pra inglês ver”) é mero nome de fantasia de transferência de recursos para programas que sempre existiram. Abriram a Caixa de Pandora em 1/1/2023 e não foi por falta de aviso. Impotentes, assistimos o Brasil rumando diretamente para o abismo.”

MILTON CORDOVA JUNIOR

Vicente Pires – DF