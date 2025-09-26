Feridas abertas
A razão livre de patologias modifica as relações internacionais e cidadãs, que passam a se ancorar no gosto pela solidariedade
compartilheSiga no
Dom Walmor Oliveira de Azevedo
Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte
Transpassado pela lança do soldado, no alto da cruz, do lado aberto de Cristo jorraram sangue e água. Assim narra o evangelista, testemunha ocular da crucificação. A ferida aberta de Cristo se torna fonte eterna e inesgotável de graças e bênçãos. Uma resposta esperançosa à história da humanidade, resposta de redenção e reconciliação. O sacrifício de Jesus arranca a humanidade do fracasso. As chagas de Cristo são contraponto às feridas abertas na humanidade contemporânea, que se multiplicam revelando a força destruidora da perversão. As dores da civilização fazem ecoar um grito forte com pedidos de socorro – sinal de que há mais gente ferindo que curando. Mesmo diante de tantas conquistas científicas e tecnológicas, as feridas da humanidade carecem de adequado tratamento, pois muitas patologias incidem na razão humana. Enfermidades alimentadas pelo hábito doentio de buscar abrir feridas, com consequências deploráveis para pessoas e instituições.
Estreitezas humanas que promovem feridas sociais são contabilizadas nas iniquidades e indiferenças, revelam-se nas manipulações espúrias e mentirosas para se alcançar lucros, gananciosamente apropriar-se de bens. Requer atenção as patologias que incidem na razão, tornando-a instrumento para justificar ações predatórias contra o ser humano e o meio ambiente. Entre os males está a mentira, um dos terríveis aguilhões que abrem feridas na cidadania, encobrindo a mesquinhez. A mentira medra no contexto social e distorce a consciência cidadã, patrocinando uma luta insana por poderes. Ninguém sai vitorioso, pois essa insanidade leva ao aumento do número daqueles que se ferem e amplia a carência de pessoas capazes de curar. Com as distorções da consciência, a mediocridade toma conta, fazendo o ser humano acreditar que o importante é buscar ajuntar tudo para si, mesmo que o preço seja trilhar pelas linhas da corrupção.
A corrupção do ser humano é porta escancarada à violência de todo tipo, pois faz prevalecer os próprios interesses em prejuízo do bem comum. Dentre os diferentes tipos de violência está a busca por eliminar aqueles com os quais se estabelece relação de discordância, mais um sinal da patologia da razão, normalizado a ressentida atitude de se pautar pela vingança. Uma atitude que mina a capacidade para experimentar o sentimento de gratidão. Ancorando-se na razão patológica, considera-se o próprio poder como absoluto. Assim, há uma incapacidade para lidar com a divergência, tratando com intolerância e indiferença aqueles com quem se estabelece relação de discordância. Avoluma-se assim o coro próprio do cinismo das ideologias que criam divisões, justificam truculências e seduzem, de modo tão intenso, que fazem seus seguidores se considerarem “donos da verdade”. Alimentam a prepotência e o autoritarismo que advogam o direito de não agir com gratidão em relação àqueles que têm visão de mundo diferente.
Há, pois, um risco inerente às ideologias: rifar ou manipular a moralidade de acordo com os próprios interesses. Essa permissividade frequentemente verificada no partidarismo ameaça a moralidade e o direito, fazendo com que as relações humanas se distanciem do patamar mínimo de civilidade. Consequentemente, proliferam avacalhações institucionais, com arranjos que buscam apenas promover amigos e simpatizantes, mesmo que isso signifique acentuar feridas organizacionais. O Papa Bento XVI, em um texto publicado antes de se tornar pontífice, sublinha que a razão doente se manifesta na crueldade e na indiferença, pouco se importando com a reconstrução da sociedade e do mundo. Aqueles que se valem da razão adoecida pouco se interessam pela dignidade humana, ignorando os pobres, sofredores e indefesos. Bento XVI diz que o cristão não é chamado a colocar limites à razão ou opor-se a ela, mas a lutar pela sua faculdade de percepção do bem e do bom, do sagrado e do santo. Assinala ainda que assim se travará o verdadeiro combate contra a desumanidade.
Compreende-se, pois, que o cristão, em lugar do cinismo das ideologias, ou dos posicionamentos extremistas, causas de muitas feridas abertas à humanidade, tem o desafio de levar a razão a funcionar integralmente, não apenas no âmbito da tecnologia e do desenvolvimento material do mundo, mas como faculdade para reconhecer o bem, abrindo trilhas para fazer valer e efetivar atitudes alicerçadas no amor, caminho para sanar as feridas abertas. Nas sendas do amor, a razão brilhará com uma luz nova, liberta das patologias que justificam crueldades, genocídios, indiferenças em relação aos pobres da terra; manipulação de poderes. A razão livre de patologias modifica as relações internacionais e cidadãs, que passam a se ancorar no gosto pela solidariedade, incluindo a nobreza de não se buscar a vingança. É hora de imediata e veloz superação de todo tipo de ceticismo, para que os cristãos possam levar nova luminosidade à razão, contribuindo para diminuir, até a extinção, as muitas feridas abertas nas pessoas, nas instituições e na sociedade. No lugar do personalismo e do modo autocrático de agir, conferir nova luz à razão possibilitará ampliar o número daqueles que curam, pelo perdão e gratidão, ampliando a esperançosa oportunidade de um novo tempo para a humanidade. Tempo de feridas cicatrizadas com gestos de amor e de reconciliação. Ecoe sempre do lado aberto de Cristo para ressoar nos corações da humanidade o nobre clamor do Mestre: “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”!