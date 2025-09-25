Assine
Opinião
espaço do leitor

SOBRE DISCURSO DE LULA NA ONU

Repórter
25/09/2025 04:00

“O presidente Lula durante o seu discurso na Assembleia Geral da ONU foi aplaudido várias vezes. Lula deixou claro que governa um país soberano e democrático e não uma currutela. Discursou sem medo, falou as verdades que precisavam ser ditas. Contou ao mundo que vivemos numa democracia e defendeu o nosso Judiciário afirmando que os condenados pela tentativa de golpe tiveram oportunidade de se defender. Estejamos certos de que as palavras do presidente do Brasil ecoou mundo afora e vão trazer resultados positivos para o povo brasileiro. A partir desse discurso franco, os impatriotas que incansavelmente têm trabalhado contra o nosso país, fabricando mentiras, devem estar com a pulga atrás da orelha. Os moleques que almejavam o poder a qualquer custo vão pagar caro pelas canalhices que fizeram contra a nossa pátria amada. Lei neles. Não sou de esquerda, mas confesso que Lula arrasou. Ele não foi lá para comer cachorro quente, sujar os dedos de maionese e ao término lamber os dedos.”

JEOVAH FERREIRA
Taquari – DF

