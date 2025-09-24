Assine
Início Opinião
espaço do leitor

LEITOR comenta SOBRE educação E PROGRESSO

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
24/09/2025 04:00

“Na área política, a 'lei de Gerson', cujo fundamento é sempre levar vantagem. No futebol, o VAR, para dirimir dúvidas de auxiliares ao juiz. No Brasil, a insegurança jurídica, com a flexibilidade das leis: 'Aos amigos os favores, aos adversários os rigores'. Há algumas décadas, Singapura e Coreia do Sul eram atrasadas, muito mais que o Brasil. Hoje, com investimentos em educação, os contratos são obedecidos e a segurança jurídica, onde os malfeitores são punidos, por si só, atraiu investimentos. Os locais cresceram e são do Primeiro Mundo, enquanto o Brasil continua patinando.”

HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES
Vila Velha – ES

