Leitor se encanta com novo museu em Brumadinho

"Quero dar os meus parabéns aos cidadãos da vizinha cidade de Brumadinho!

Domingo, estive nessa cidade para a inauguração de um museu, denominado 'Casa das Memórias de Brumadinho'. Localizado na área central da próspera cidade, em uma casa pequena e com poucas salas, mas com um acervo de tirar o fôlego! Estão expostos muitos objetos antigos e, em destaque, muitas fotografias de pessoas e suas atividades, que, com suas ações, fizeram e marcaram o quotidiano no passado da cidade. Percebe-se que tudo foi muito bem planejado, montado e distribuído nos ambientes. Lá, veremos aparelhos antigos como rádios, radiolas, telefones, objetos usados nos afazeres domésticos e muito mais. Também em destaque roupas características das antigas festas locais. Merece uma visita sem pressa e atenta. Praticamente, 100% do precioso acervo foi amealhado anos a fio, pelo conhecido brumadinhense, senhor 'Lazinho Fotógrafo', homem simples no lidar, mas de grande visão e percepção sobre a importância da memória local não se perder nestes tempos de muita tecnologia. Lazinho exerceu a profissão fotografando durante 50 anos na cidade. Ele é o curador do museu e o conjunto foi construído com aporte financeiro da Vale, que merece os parabéns pelo apoio dado a uma iniciativa particular. Está a cidade de Brumadinho de parabéns e espera-se uma boa divulgação para que a população prestigie o bem cultural à disposição."

Eduardo Contin Gomes

Belo Horizonte