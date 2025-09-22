A PERCEPÇAO DE UM ADOLESCENTE

“Eu e o meu neto adolescente, assistimos ao julgamento do Núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado, conduzido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Não perdemos uma sessão, o menino é apaixonado pelo direito criminal. Ele ouvia atentamente a manifestação de cada ministro. Ele foi categórico antes do início de cada sessão: não quero que me tire a atenção, quero acompanhar tim-tim por tim-tim. Durante a explanação do ministro Luiz Fux, eu vi que o menino começou a esfregar uma mão na outra demostrando um certo nervosismo. De vez em quando balançava a cabeça pro lado. Num dado momento, perguntei-lhe: você está nervoso? Respondeu-me, sim vovô, estou com receio de que o ministro condene o procurador-geral da República. Dei uma gargalhada e disse-lhe: nunca!”

Jeovah Ferreira

Taquari-DF