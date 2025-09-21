Assine
espaço do leitor

LEITOR AVALIA QUE ANISTIAR GOLPISTAS FRAGILIZA DEMOCRACIA

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
21/09/2025 04:00

“Incompreensível alguns políticos buscarem anistia para o ex-presidente Bolsonaro e os outros golpistas. No caso do ex-presidente, ele ainda teve muita sorte por não ter sido condenado pelo descaso, negacionismo e atraso nas vacinas na pandemia de Covid19. A história comprova que anistiar golpistas fragiliza a democracia e a justiça, enquanto fortalece tais grupos para novos ataques ao estado de direito.”

Daniel Marques
Virginópolis - MG

