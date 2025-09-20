Assine
SOBRE AS GUERRAS

20/09/2025 04:00

“Em sua coluna 'Em dia com a psicanálise' publicada no EM, no último domingo, a psicanalista Regina Teixeira da Costa escreve como 'é insuportável assistir às guerras que o homem trava contra sua própria espécie'. Citou o livro 'Gaza no Coração', organizado por Rafael Domingos de Oliveira, educador e historiador; refletiu acerca da impotência que nos afeta diante de tamanha destruição na Palestina, vendo famílias desabrigadas e crianças famintas devastadas. Uma tragédia, que, segundo a articulista, é 'uma repetição que faz eco à tragédia vivida pelo povo judeu, hoje, os sionistas são agentes de outro genocídio de mesmo nível que sofreu com seu próprio povo'. Pois bem, o poeta palestino Ghayath Almadhoun esteve recentemente em Belo Horizonte para lançamento de seu livro 'Você deu em pagamento meu país'. Segundo o próprio autor, nesta sua obra os poemas 'são as memórias petrificadas de pessoas que viveram antes de um tempo imemorial, cujos nomes não conhecemos mas as quais carregamos nas nossas feições desbotadas'. Nascido no campo de refugiados de Yarmuk, em Damasco, o poeta Ghayath assim escreve no poema 'Pedras': 'Durante a intifada, pegávamos pequenos pedaços da Palestina e jogávamos nos soldados israelenses, e eles fugiam, e eu me perguntava quando criança por que eles fugiam quando jogávamos neles pedaços da Terra Prometida!'. Voltando à coluna de Regina Teixeira da Costa acerca do livro 'Gaza no Coração', a psicanalista ecoa as palavras de um dos colaboradores da obra citada, Deivison Faustino, segundo o qual 'a questão palestina é de todos aqueles que buscamos um mundo mais justo e igualitário'".

FÁBIO MOREIRA DA SILVA
Belo Horizonte

