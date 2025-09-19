Assine
SOBRE RETIDÃO E DESCUIDO

Estado de Minas
Estado de Minas
19/09/2025 04:00

“Na vida, toda atenção é pouca, um vacilo pode nos custar caro demais. Quantos homens íntegros que tiveram suas reputações manchadas ao, em um dado momento, aliar-se a alguém desprovido do senso de moral. Quantos homens trilharam por décadas o caminho da retidão, homens respeitados por viverem de acordo com os princípios justos e corretos e que vacilaram e perderam a história bonita que vinham escrevendo. Quantos pais e avôs que eram orgulho para filhos e netos e que hoje são vistos com outros olhos. As páginas bonitas que escreveram foram apagadas e as que foram escritas por não terem vigiado permanecerão para sempre. Imagino o quanto sofrem aqueles que ontem eram orgulho para parentes e amigos e que hoje estão reduzidos a nada. Vigiai a todo instante.”

JEOVAH FERREIRA
Taquari – DF

