SOBRE RETIDÃO E DESCUIDO

“Na vida, toda atenção é pouca, um vacilo pode nos custar caro demais. Quantos homens íntegros que tiveram suas reputações manchadas ao, em um dado momento, aliar-se a alguém desprovido do senso de moral. Quantos homens trilharam por décadas o caminho da retidão, homens respeitados por viverem de acordo com os princípios justos e corretos e que vacilaram e perderam a história bonita que vinham escrevendo. Quantos pais e avôs que eram orgulho para filhos e netos e que hoje são vistos com outros olhos. As páginas bonitas que escreveram foram apagadas e as que foram escritas por não terem vigiado permanecerão para sempre. Imagino o quanto sofrem aqueles que ontem eram orgulho para parentes e amigos e que hoje estão reduzidos a nada. Vigiai a todo instante.”

JEOVAH FERREIRA

Taquari – DF