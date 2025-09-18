Assine
Por que a educação financeira ainda é um desafio no Brasil?

À medida que mais pessoas compreendem a importância de cuidar bem do próprio dinheiro, cria-se um ciclo virtuoso que beneficia indivíduos, famílias e a economia

18/09/2025 04:00

Falar em educação financeira no Brasil ainda é, infelizmente, falar sobre um desafio estrutural. Apesar dos avanços recentes, o brasileiro médio segue com pouco acesso a informações práticas sobre como lidar com o dinheiro, investir e planejar o futuro.

Segundo dados divulgados recentemente pela 17ª edição da pesquisa Observatório Febraban, 55% da população admite entender pouco ou nada de educação financeira, mesmo reconhecendo sua importância.


Esse cenário se reflete também nos hábitos: apenas cerca de 37% dos brasileiros fazem algum tipo de aplicação financeira, percentual ainda baixo quando comparado a outros países emergentes.


Mas o problema não se resume à falta de conteúdo disponível. Hoje, vivemos justamente o oposto, há um excesso de informações, muitas vezes desencontradas, superficiais ou enviesadas.


Para o investidor comum, isso gera confusão e escolhas equivocadas. Em meio a termos técnicos, jargões de mercado e promessas de ganhos rápidos, a sensação é de que investir é algo restrito a poucos especialistas, quando, na verdade, deveria ser parte da vida cotidiana de todos.


O primeiro passo para simplificar essa jornada é resgatar o básico. A educação financeira não precisa ser complexa.


Entender a importância de gastar menos do que se ganha, criar uma reserva de emergência, diversificar os investimentos e ter disciplina já representa um avanço considerável para a maioria das famílias brasileiras. Mais do que buscar fórmulas mirabolantes, trata-se de consolidar hábitos saudáveis e consistentes.


Outro ponto crucial é a personalização. Cada investidor tem objetivos, perfil de risco e horizontes de tempo distintos.


Nesse sentido, a assessoria de investimentos qualificada desempenha um papel essencial, ajudando a traduzir cenários econômicos e produtos financeiros para a realidade concreta de cada pessoa. É por meio dessa orientação que conseguimos reduzir ruídos, alinhar expectativas e mostrar que investir não é um jogo de apostas, mas uma construção gradual de patrimônio.


Por fim, é preciso combater a ilusão da “riqueza instantânea”. O mercado financeiro oferece oportunidades, mas exige paciência e visão de longo prazo.


Educação financeira de verdade é aquela que forma investidores conscientes, capazes de tomar decisões baseadas em planejamento, e não em impulsos.


O Brasil tem condições de avançar. À medida que mais pessoas compreendem a importância de cuidar bem do próprio dinheiro, cria-se um ciclo virtuoso que beneficia indivíduos, famílias e a economia como um todo.


Simplificar o acesso ao conhecimento é o caminho mais eficaz para transformar o desafio da educação financeira em uma oportunidade de crescimento sustentável.

PAULO CUNHA

Professor de finanças e especialista em mercado financeiro

