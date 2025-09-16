Assine
espaço do leitor

LEITOR DESTA CASOLUÇÃO DE PROBLEMA APÓS MATÉRIA"

16/09/2025 04:00

A reportagem de capa do Estado de Minas 'Calçadas entre buracos e tropeços na zona sul de BH', do dia 7/8, da qual participei como diretor-secretário da Associação dos Moradores do Bairro de Lourdes – Pro Lourdes, já ofereceu resultados. O coordenador da Regional Centro-Sul, Oscar Augusto, tão logo tomou conhecimento da matéria, diligenciou para que o passeio da Praça Marília de Dirceu fosse refeito, o que está acontecendo. Este jornal, quando demandado, oferece oportunidade ao cidadão para suas queixas, o que é muito bom para a cidade. Agradeço, portanto, ao Estado de Minas pela oportunidade de contribuir para melhorias no Bairro de Lourdes e ao Sr. Oscar pela presteza.”

KLEBER PEREIRA GONÇALVES

Belo Horizonte - MG

