Assine
overlay
Início Opinião
ESPAÇO DO LEITOR

SOBRE OS PARTIDOS POLÍTICOS

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
13/09/2025 04:00

compartilhe

Siga no

“É assustadora a saga de alguns partidos políticos pelo poder. Cada vez mais, a ideologia partidária se torna degenerada, deixando de ser provedora de programas e propostas partidárias em benefício de organizações e aglomerados de seus interesses de poder e de gestão. A ideologia, muitas vezes, cabe em uma época, mas não em outra e dessa forma corre o risco de se transformar exclusivamente em um pretensioso 'projeto de dominação temporal'. É preciso democratizar os partidos e defender novas propostas e projetos de interesse popular sob o viés da esperança e do convencimento, antes que o nosso modelo político se torne insensível e desumano como em algumas democracias fantasiosas.”

MARCONDES DINIZ
Belo Horizonte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay