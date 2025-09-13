SOBRE OS PARTIDOS POLÍTICOS

“É assustadora a saga de alguns partidos políticos pelo poder. Cada vez mais, a ideologia partidária se torna degenerada, deixando de ser provedora de programas e propostas partidárias em benefício de organizações e aglomerados de seus interesses de poder e de gestão. A ideologia, muitas vezes, cabe em uma época, mas não em outra e dessa forma corre o risco de se transformar exclusivamente em um pretensioso 'projeto de dominação temporal'. É preciso democratizar os partidos e defender novas propostas e projetos de interesse popular sob o viés da esperança e do convencimento, antes que o nosso modelo político se torne insensível e desumano como em algumas democracias fantasiosas.”

MARCONDES DINIZ

Belo Horizonte