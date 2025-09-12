Assine
SOBRE OS IPÊS DE BH

12/09/2025 04:00

“Momento de poesia. Em 'Tempo de ipê', Carlos Drummond de Andrade nos revela se sentir a um ciclo de alegrias, dadivoso. 'Aqui é o ipê-rosa. Mais adiante, seu irmão, o ipê-branco.' O EM, em 10/9 (Gerais), registrou o encantamento dos ipês pelas ruas e avenidas de Belo Horizonte. 'A espécie nativa brasileira tomou conta das ruas da capital mineira e tem chamado a atenção da população que não se cansa de registrar e admirar a beleza variada dos ipês que colorem a cidade'. Como o poeta, os belo-horizontinos realmente se sentem assim em tempo de ipês, dissolvidos na natureza, que seja por um breve momento. 'Estou florescendo em todos os ipês. (...) Este é tempo de ipê. Tempo de Glória', conclui. E assim a Cidade Jardim vai nos enchendo de poesia, sensibilidade, esperança. Viva Drummond! Viva os ipês!”

Fábio Moreira da Silva
Belo Horizonte

