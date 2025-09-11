SOBRE AMEAÇAS

“A notícia de que Donald Trump poderá mandar tropas para o Brasil, o que está mais para fake news, assustou os meus netinhos: estão todos pensando que haverá um bombardeio na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Alguns deles, chegaram a me pedir para ajudá-los a cavar tocas no quintal de nossa casa e também instruí-los sobre camuflagem do corpo e do terreno. Estou sem saber o que fazer. Já houve sugestão pra que comecemos a cortar galhos das árvores nativas que conservo no meu terreno. Tenho receio de não atender os meninos e o Trump realmente fazer uma besteira. Por outro lado, e se eu prejudicar as minhas árvores de estimação e for papo furado do Trump – o que eu espero que seja. Estou entre a cruz e a espada. Ah! Como aquele 8 de janeiro de 2023 continua fazendo estrago. E tem gente que acredita que não houve nada. Tomara que tenhamos notícias melhores e eu não tenha que cortar do meu jatobazeiro nenhum galho.”

JEOVAH FERREIRA

Taquari – DF