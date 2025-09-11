Assine
overlay
Início Opinião
espaço do leitor

SOBRE AMEAÇAS

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
11/09/2025 04:00

compartilhe

Siga no

“A notícia de que Donald Trump poderá mandar tropas para o Brasil, o que está mais para fake news, assustou os meus netinhos: estão todos pensando que haverá um bombardeio na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Alguns deles, chegaram a me pedir para ajudá-los a cavar tocas no quintal de nossa casa e também instruí-los sobre camuflagem do corpo e do terreno. Estou sem saber o que fazer. Já houve sugestão pra que comecemos a cortar galhos das árvores nativas que conservo no meu terreno. Tenho receio de não atender os meninos e o Trump realmente fazer uma besteira. Por outro lado, e se eu prejudicar as minhas árvores de estimação e for papo furado do Trump – o que eu espero que seja. Estou entre a cruz e a espada. Ah! Como aquele 8 de janeiro de 2023 continua fazendo estrago. E tem gente que acredita que não houve nada. Tomara que tenhamos notícias melhores e eu não tenha que cortar do meu jatobazeiro nenhum galho.”

JEOVAH FERREIRA
Taquari – DF

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay