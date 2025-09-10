Assine
LEITOR COMENTA SOBRE DEMOCRACIA

10/09/2025 04:00

“Estamos vivenciando na política a sua cereja do bolo: 'a democracia'. Temos quem a entende e quem não procura ou foge desse entendimento. Na realidade é tudo muito simples, basta termos os 'pés no chão'. Nós, o povo, temos o direito garantido de podermos reclamar, maldizer, e, até a liberdade de fazermos tramas, depois desordens. Mas, caso tenhamos de ser responsabilizados pelo que fizemos, quem detém o poder de nos julgar não tem a liberdade que tivemos e é obrigado a cumprir o que está determinado pela Constituição da República Federativa do Brasil, vigente desde 5 de outubro de 1988, já com tempo suficiente para que todos a conheçam e respeitem.”

EDUARDO CONTIN GOMES
Belo Horizonte

