Assine
overlay
Início Opinião
artigo

Zelo pela Criação

Torna-se cada vez mais urgente superar manipulações oligárquicas, violação de direitos, a hegemonia da ganância que provoca desflorestamento, poluição e perda

Publicidade
Carregando...
DW
Dom Walmor Oliveira de Azevedo Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte
DW
Dom Walmor Oliveira de Azevedo Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte
Repórter
05/09/2025 04:00

compartilhe

Siga no

A Igreja Católica não se cansará em fazer apelos proféticos e advertências no horizonte do necessário zelo pela Criação. Iniciou setembro com a celebração do 10º Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação e, durante todo o mês, intensifica iniciativas que buscam consolidar a compreensão sobre a relação intrínseca entre meio ambiente, o conjunto da Criação, com Deus-criador.


Deus confia ao ser humano a regência do meio ambiente, uma responsabilidade lamentavelmente confundida com depredação e exploração que provocam esgotamentos. A humanidade sofre com as consequências que impactam, ainda mais, a fatia empobrecida e deserdada da população. O tom de denúncia e advertência da Igreja Católica, por isso mesmo, é convite-convocação no horizonte do ano jubilar da esperança: que se resgate, de modo robusto, a consciência cidadã capaz de inspirar corresponsabilidade no tratamento e usufruto dos diferentes bens da Criação.


Sementes de esperança precisam ser lançadas sem adiamentos, com grande frequência, para reverter situações graves que ameaçam a natureza e, consequentemente, prejudicam os seres humanos. Obviamente, trata-se de uma questão cidadã candente, mas também um compromisso de fé. Isto significa que, por princípios enraizados na fé e a partir de adequado exercício da cidadania, é urgente adotar novo estilo de vida, inspirado na perspectiva da ecologia integral. Esse novo estilo precisa garantir equilíbrio no relacionamento com a casa comum, com reflexos determinantes na promoção da vida, constantemente ameaçada. A cidadania, então, está desafiada a compreender-se como semente de esperança e adequadamente discernir sobre as dinâmicas da natureza, sempre generosa e pródiga.


Na sua mensagem deste ano para o Dia de Oração pela Criação, o papa Leão XIV ilumina o horizonte humano com a referência das flores que crescem à beira da estrada: ninguém as plantou, mas elas crescem graças a sementes que foram parar ali quase que por acaso e conseguem decorar o cinzento do asfalto e até mesmo penetrar na sua dura superfície. Diante da generosidade da natureza, exige-se também do ser humano a disponibilidade para gestos de renúncia e de oferta, em substituição ao comportamento mesquinho de buscar explorar, até a exaustão, os recursos naturais. Assim, neste tempo, de 1º de setembro a 4 de outubro, Festa de São Francisco de Assis, sejam intensificadas orações e iniciativas para que o ser humano se abra à ação amorosa do Espírito Santo e se capacite para reconhecer o carinho de Deus a partir de sua Criação, equilibrando o relacionamento da humanidade com a natureza.


O planeta está “caindo em ruínas” e a relação entre o esgotamento da Terra com a disseminação da injustiça é incontestável. Torna-se cada vez mais urgente superar manipulações oligárquicas, violação de direitos, a hegemonia da ganância que provoca desflorestamento, poluição e perda da biodiversidade. O papa Leão XIV se refere à palavra do Papa Francisco, na Carta Apostólica Laudate Deum, para lembrar que os fenômenos naturais extremos, causados pelas alterações climáticas provocadas pelos seres humanos, estão aumentando de intensidade e frequência. Desconsiderar a influência humana sobre esses efeitos, ignorando o compromisso com a justiça e a paz, pode devastar a humanidade. Igualmente perigosa é a equivocada compreensão sobre o que significa desenvolvimento, deixando de contemplar a sua dimensão integral e humanística. Tratar a natureza como uma simples mercadoria, buscando apenas ganhos econômicos e políticos, acentua a desestabilização social, a distribuição desigual dos bens com pesadas penalizações aos mais fracos e vulneráveis.


O ser humano não pode pretender um domínio despótico sobre a natureza. Ao invés disso, espera-se um adequado zelo com a obra do Criador, revelado no compromisso de proteger e não simplesmente usufruir, menos ainda depredar os bens da Criação.


O papa Leão XIV, em sua mensagem, sublinha a importância da justiça ambiental, anunciada pelos profetas como realidade exigida e providência a ser adotada. Justiça ambiental é mais que a simples e necessária proteção do meio ambiente, pois é indissociável da justiça socioeconômica. Todos são chamados a ser guardiões da obra de Deus. É hora de lançar sementes concretas, a partir de ações e projetos, efetivando um caminho educativo sobre a ecologia integral. São sementes de esperança aquelas que inspiram a conversão ecológica, a partir da correção de rumos, com adequadas legislações que contribuam para a adoção de um novo estilo de vida.


Zelar pela Criação significa efetivamente construir a sociedade sobre os alicerces da fraternidade solidária. Diante de tanta ganância, trata-se de um grande desafio, que pode ser vencido com o auxílio da oração. E a beleza da Criação, que se desdobra em muitas lições, é fonte de inspiração para o ser humano em seus momentos de preces. As lições conquistadas na oração que se inicia a partir das belezas da obra de Deus são sementes de esperança. Lições que se desdobram no efetivo zelo pela Criação.

DOM WALMOR OLIVEIRA DE AZEVEDO

Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay