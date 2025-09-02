Assine
SOBRE O SETE DE SETEMBRO

02/09/2025 04:00

“O Sete de Setembro se aproximado e, acerca das lendas que envolvem esta data comemorativa, seguem fragmentos de uma crônica assinada por Machado de Assis, em uma série intitulada 'História de 15 dias', datada de 15 de setembro de 1876: 'Grito do Ipiranga? Isso era bom antes de um nobre amigo, que veio reclamar pela Gazeta de Notícias contra essa lenda de meio século. Segundo o ilustrado paulista não houve nem grito nem Ipiranga. Houve algumas palavras, entre elas a Independência ou Morte – as quais todas foram proferidas em lugar diferente das margens do Ipiranga. Pondera o meu amigo que não convém, a tão curta distância, desnaturar a verdade dos fatos. (...) Minha opinião é que a lenda é melhor do que a história autêntica. A lenda resumia todo o fato da independência nacional, ao passo que a versão exata o reduz a uma coisa vaga e anônima. Tenha paciência o meu ilustrado amigo. Eu prefiro o grito do Ipiranga; é mais sumário, mais bonito e mais genérico'. Mas qual seria esta versão exata nesta história? Como diria o Bruxo do Cosme Velho no mesmo texto, 'também os aniversários envelhecem ou adoecem, até que se desvanecem ou perecem. O dia 7 por
ora está muito criança'. De lá pra cá, várias versões. E segue-se a possível lenda.”

FÁBIO MOREIRA DA SILVA
Belo Horizonte

