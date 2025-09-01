SOBRE MORTES NAS ESTRADAS

“A imprudência costuma ter conhecimento das leis e das condições das estradas país afora, mas a imprudência não mede os riscos, muito menos as consequências de suas decisões. Em matéria de capa intitulada 'Recorde mortal nas rodovias de Minas' (25/8), o jornal Estado de Minas divulgou balanço da quantidade de acidentes e mortes nas estradas que cortam Minas Gerais. 'Na comparação entre os primeiros seis meses dos últimos anos as ocorrências vêm subindo seguidamente com aumento de 15% neste ano em relação a 2024 e um salto de 10, 4% em termos de mortes.' No traçado sinuoso das estradas, perdemos vidas. E qual o valor de uma vida também para o poder público? São os riscos oferecidos pelas estradas e pela imprudência de quem circula sobre elas que contribuem em grande parte para esses números assustadores. Conhecimento das regras e das condições das estradas não imporia mais responsabilidades? A proposta que visa acabar com a obrigatoriedade das aulas em autoescola para obter a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) estaria na contramão deste triste levantamento? Há os que são a favor do fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas para se obter a CNH, apostando no estímulo do senso de responsabilidade individual, além da democratização do acesso à mobilidade no país – obter carteira de motorista custa altos valores financeiros. Mas também há quem prefere pela continuidade da obrigatoriedade das aulas em autoescola. Para estes, o cenário atual enseja mesmo mais investimentos em educação, modernização, não cabendo improviso pelo candidato à motorista nas escolhas pelas aulas. Qual caminho seguir? Ora, as estradas mineiras, em quase sua totalidade, são compostas por malha simples, sinuosa e oblíquas. Somando-se a isso, dão o tom das tragédias a desconformidade entre capacidade e demanda, topografia desfavorável, má conservação e ela, a imprudência. No plano individual, o valor da vida é dado pelos significados que cada um experimenta, não tendo nada mais precioso que a própria existência; no coletivo, a importância da vida se esbarra na frieza dos números e na indiferença das estatísticas. A maneira como o poder público lida com a grande incidência de mortes nas estradas não é nada diferente disso.”

FÁBIO MOREIRA DA SILVA

Belo Horizonte