“Sou idoso, mas, desde jovem, o meu sonho era de um Brasil próspero, sóbrio, com segurança jurídica, honesto e de primeiro mundo. Dispomos de um país rico, com invejáveis recursos naturais. Só depende de nós para crescer... A esperança de tudo acontecer foi com a Operação Lava Jato, quando figuras carimbadas, aprontando e sempre impunes, envolvidas em corrupção confessas foram julgadas, e após esgotados todos os direitos de defesa, condenadas e recuperadas bilionárias quantias. Foi o começo do Brasil passado a limpo. A Operação Lava Jato foi a luz no fim do túnel. Mas, justo quem deveria dar sequência no combate aos crimes, à impunidade reinante, é quem, transgredindo a Constituição, frustrando as pessoas de bem, em gratidão aos criminosos, amaciou. Aos poucos, todos os corruptos foram 'inocentados' e soltos. Um deles até foi eleito presidente. Hoje, após o desmonte inaceitável da Operação Lava Jato, apesar do retorno da situação adversa, a esperança que nos resta é o grande milagre de reversão da situação atual, ou seja, punir todos os malfeitores e os que, devido ao CEP dos processos, beneficiaram a bandidagem, inocentaram centenas de corruptos, banidos dos cargos e da sociedade para, corrupção e impunidade, serem pesadelos do passado. A esperança é a última que morre e não podemos desanimar. O Brasil tem jeito e a qualquer momento, quem sabe, não se torne o país com o qual sempre sonhamos.”

HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES

Vila Velha – ES