espaço do leitor

SOBRE O CRIME ORGANIZADO

30/08/2025 04:00

“É evidente que uma das portas abertas para os golpes do consignado foi a possibilidade de fintechs e bancos virtuais poderem participar desse mercado, fato que sempre considerei como extremamente temerário. Não é surpresa que na maior e recente operação contra o crime organizado no Brasil chegou-se a várias fintechs que atuaram na lavagem de dinheiro, pois atuavam como núcleo financeiro invisível de facções criminosas. Outra irregularidade foi permitir que aposentadorias do INSS pudessem ser pagas nessas instituições invisíveis. Uma recomendação que apresento à CPI do INSS é a proibição de fintechs e bancos virtuais atuarem como meios de pagamento de aposentadoria e de operarem com crédito consignado e qualquer outra forma de crédito que possa envolver, direta ou indiretamente, o FGTS (como a antecipação do FGTS no saque aniversário, onde se acontece todo tipo de abusos contra trabalhadores cometidos por essas entidades).”

MILTON CORDOVA JUNIOR
Vicente Pires – DF

