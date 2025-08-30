Maduros no mercado de trabalho e transições de carreira na maturidade

Em um cenário de rápidas transformações no mercado de trabalho, onde novas tecnologias e modelos de negócios estão constantemente moldando o futuro das profissões, a presença dos maduros nas companhias ganha cada vez mais relevância. Para muitos profissionais da minha geração, que passaram décadas construindo uma carreira sólida, a transição ou ingresso em uma nova área pode parecer desafiadora. Mas a verdade é que isso já é uma realidade para diversos profissionais longevos.



No segundo trimestre de 2024, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) indicaram que o número de profissionais com mais de 60 anos ocupados no Brasil alcançou aproximadamente 8,042 milhões. Em 2012, quando o levantamento começou, eram quase 5 milhões. Além disso, o crescimento da economia prateada no país tem levado o mercado a se tornar cada vez mais atento a esse público. Nesse contexto, é fundamental garantir a representatividade dessas pessoas nas empresas, para que possam orientar as marcas de forma estratégica. Paralelamente, muitos profissionais com 50 anos ou mais estão ingressando no setor de empreendedorismo sênior. Seja com consultorias ou mentorias, investindo e apoiando o desenvolvimento de startups ou, usando todo o seu conhecimento adquirido e habilidades em empresas de menor porte.



Uma das maiores vantagens dos profissionais maduros é a experiência acumulada ao longo dos anos. Como ex-executivo de uma grande seguradora multinacional, fui testemunha de como o conhecimento adquirido ao longo das décadas pode se tornar um ativo de imensurável valor para as empresas. Embora o domínio das tecnologias mais recentes seja essencial, a habilidade de tomar decisões embasadas, com base em uma visão ampla e experiências vividas, é um diferencial que muitos profissionais mais jovens ainda estão em processo de desenvolvimento.



Esse acúmulo de conhecimento e a capacidade de liderar com maturidade e ética são altamente valorizados em diferentes setores. Empresas estão cada vez mais reconhecendo o valor dos profissionais maduros, que podem trazer uma perspectiva de longo prazo para suas estratégias de negócios. A sabedoria adquirida ao longo dos anos não se resume apenas a habilidades técnicas, mas também a uma visão aguçada sobre o comportamento humano e a capacidade de resolução de crises complexas.



Naturalmente, a transição de uma carreira tradicional para uma nova fase, seja ela de consultoria, empreendedorismo ou de trabalho voluntário, pode apresentar desafios. A adaptação às novas formas de trabalho, como o home office ou o uso de ferramentas digitais, pode ser um obstáculo para alguns. Porém, é importante lembrar que, embora as ferramentas possam ser novas, a forma de liderar, negociar e influenciar pessoas permanece em grande parte a mesma.



Investir em atualização de habilidades técnicas, como o uso de plataformas digitais e redes sociais profissionais, pode ser um passo essencial para continuar relevante no mercado. Além disso, buscar uma mentalidade de aprendizado contínuo é fundamental para se manter competitivo e ágil.



Por outro lado, a maturidade proporciona uma perspectiva mais equilibrada sobre a vida profissional. A transição de carreira na maturidade permite que o profissional se envolva em projetos que talvez não tenha tido tempo ou coragem de assumir antes. Muitos ex-executivos, por exemplo, têm optado por se tornar mentores, assumindo cargos de consultoria ou investindo em startups, contribuindo com sua experiência para ajudar novas gerações de líderes a crescerem de maneira mais sólida e estratégica.



Não é segredo que a transição de carreira exige planejamento. É necessário refletir sobre o que queremos para o futuro, quais interesses ainda não explorados desejamos seguir e como podemos utilizar nossa rede de contatos para abrir novas portas. O momento da aposentadoria ou da mudança de carreira deve ser visto não como uma pausa, mas como uma oportunidade para redirecionar nossa trajetória profissional.



O autoconhecimento desempenha um papel essencial nesse processo. Perguntar-se o que realmente motiva e o que deseja alcançar a longo prazo pode ser o primeiro passo para construir uma nova etapa profissional mais alinhada com seus valores e interesses. E, muitas vezes, é neste momento que os profissionais maduros descobrem novas paixões ou atividades que antes não imaginavam.



Em última análise, a transição de carreira para os maduros é uma oportunidade de reavaliação e reinvenção. Não se trata apenas de continuar trabalhando, mas de trabalhar com um novo propósito, com mais equilíbrio e em áreas que talvez nunca tenhamos considerado antes. Como alguém que já experimentou essa transição, posso afirmar que essa fase da vida é mais uma chance de evolução do que um fim.



A maturidade no mercado de trabalho é uma janela de novas possibilidades, e os profissionais maduros têm tudo o que é necessário para não apenas se adaptarem, mas para prosperarem. É hora de dar espaço para a sabedoria adquirida ao longo dos anos brilhar, transformando a experiência em uma verdadeira força para o futuro.

MARCOS FERREIRA

Investidor anjo e especialista

em longevidade