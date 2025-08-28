Assine
espaço do leitor

SOBRE PROVAS CONTUNDENTES

Repórter
28/08/2025 04:00

“Provas contundentes são aquelas que não deixam dúvidas, foi tudo muito bem apurado para se chegar a uma conclusão. Às vezes, a gente vê alguém gritando para os 'quatro cantos do mundo' que 'não tem culpa no cartório', quando acusado de práticas criminosas, mas o 'bicho' está atolado até o pescoço e certo de que a jiripoca vai piar. Joseph Goebbels, ministro da propaganda na Alemanha Nazista, deixou registrado que 'Uma mentira dita mil vezes torna-se verdade'. Isso não acontece aqui no Brasil. A nossa competentíssima Polícia Federal destrincha tintim por tintim, e a mentira cai por terra. Estamos assistindo os mentirosos 'levar tinta'. Tem muito engraçadinho por aí que vai trocar o prato luxuoso pelo bandejão e os quartos luxuosos por uma cela. Justiça seja feita. Vá fundo PF. Parabéns! Responda a eles que país é esse!”

JEOVAH FERREIRA
Taquari – DF

