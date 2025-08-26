Assine
SOBRE A FAIXA DE GAZA

26/08/2025 04:00

“O planeta Terra, se possui ainda algum resquício de humanidade, precisa dar um basta urgente no genocídio israelense em Gaza. Alguma coisa precisa ser feita sem esperar qualquer gesto de humanidade vinda de Netanyahu e de Israel. Essa mesma elite que na época de Hitler permitiu o monstro crescer, e não fosse o sacrifício de milhões de cidadãos soviéticos, o nazismo ainda estaria espalhando terror pelo mundo. Muitos são coniventes com esses crimes patrocinados pelo sionismo internacional usando o mesmo argumento de terrorismo palestino para continuar ceifando vidas de mulheres e crianças somando mais de cem mil.”

ANTONIO NEGRÃO DE SÁ
Rio de Janeiro – RJ

