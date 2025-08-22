DEMOCRACIA AMEAÇADA?

“A nossa democracia não está ameaçada, ela esteve ameaçada. Ai de nós se aqueles que queriam permanecer no poder a qualquer custo tivessem alcançado êxito no dia 8 de janeiro de 2023. Estaríamos, hoje, metidos numa ditadura. O que é muito engraçado é que os que dizem que a nossa democracia está ameaçada são aqueles que fizeram de tudo para acabar com esse bem maior dos brasileiros. Eles não sossegam, continuam fabricando mentiras e tentando fazer com que a nossa população acredite nessa idiotice. É uma canalhice o que esses traidores da pátria vêm fazendo com o nosso país junto ao governo dos EUA. Eles só pensam neles, não querem nem saber se estão prejudicando o povo brasileiro. Essa gente precisa ser extirpada do cenário político brasileiro.

Justiça neles.”

JEOVAH FERREIRA

Taquari – DF