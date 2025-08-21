ZEMA E SUA PRÉ-CANDIDATURA

“É espantoso ver as continuas notícias depreciativas envolvendo o governo Zema, e também sua pré-candidatura a presidente. É acusado de aumentar seu salário; aumentar a dívida pública; erro nas negociações do Propag com o governo federal (o Sindifisco afirma que a dívida já foi quitada, a qual foi herdada de Pimentel, que nada pagou). Esquecem que recebeu um governo falido por Pimentel, e seus aliados Durval Ângelo e Agostinho Patrus, que agora o perseguem no Tribunal de Contas, que não deixaram recursos para pagar o mês de dezembro dos funcionários públicos, os quais também não receberam o 13º salário, tudo quitado por Zema. Mesmo enfrentando a epidemia da COVID-19, ainda assim renunciou a receber salários, enquanto não colocasse em dia os pagamentos do funcionalismo, o que se concretizou. Hoje, seu rendimento é apenas 10% de um deputado. O PT em Minas nunca mais! Finalmente, um filho de Minas Gerais voltará a governar o Brasil.”

ELIAS NOGUEIRA SAADE

Belo Horizonte