“As atitudes de Silas Malafaia fogem completamente do que deveria ser o comportamento de um pregador do Evangelho de Cristo Jesus. Um péssimo exemplo de semeador da palavra de Deus. Desde a minha meninice sou evangélico, e Silas Malafaia é o primeiro pastor que posso afirmar que escolheu o caminho errado. Seguidor de pessoas que arquitetam tudo o que não presta, inclusive substituir a nossa democracia por uma ditadura. É de causar nojo vê-lo unido aos impatriotas inconformados por não estarem no poder e que incentivam o presidente dos EUA a fazer tanto mal ao Brasil. Homem cheio de ira, destila veneno por todos os lados e está sujeito a ouvir, no juízo final, o 'apartai-vos de mim'. apaziguador não, incendiário de derrotados.”

JEOVAH FERREIRA

Taquaril – DF