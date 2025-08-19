Assine
espaço do leitor

INCENDIÁRIO DE DERROTADOS

Estado de Minas
Estado de Minas
19/08/2025 04:00

“As atitudes de Silas Malafaia fogem completamente do que deveria ser o comportamento de um pregador do Evangelho de Cristo Jesus. Um péssimo exemplo de semeador da palavra de Deus. Desde a minha meninice sou evangélico, e Silas Malafaia é o primeiro pastor que posso afirmar que escolheu o caminho errado. Seguidor de pessoas que arquitetam tudo o que não presta, inclusive substituir a nossa democracia por uma ditadura. É de causar nojo vê-lo unido aos impatriotas inconformados por não estarem no poder e que incentivam o presidente dos EUA a fazer tanto mal ao Brasil. Homem cheio de ira, destila veneno por todos os lados e está sujeito a ouvir, no juízo final, o 'apartai-vos de mim'. apaziguador não, incendiário de derrotados.”

JEOVAH FERREIRA
Taquaril – DF

Estado de Minas

Estado de Minas

