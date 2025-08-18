CELULAR AO VOLANTE, PERIGO CONSTANTE
“Neste exato instante, milhões de pessoas estão ao volante dirigindo seus veículos mundo afora. Neste exato momento, outros milhões de pessoas estão ao celular, teclando e utilizando as redes sociais. O grande problema é quando essas pessoas realizam as duas coisas ao mesmo tempo. Foi o que mostrou a reportagem do jornal Estado de Minas 'Celular ao volante, perigo constante'. O texto coloca que 'além de componentes como a alta velocidade e a imprudência, acidentes de forma geral e principalmente aqueles envolvendo pedestres ganharam uma influência de peso, disseminada por praticamente toda a sociedade: o uso do telefone celular tanto pelos condutores quanto pelos que estão a pé'. Dados apontam: 'o último levantamento anual consolidado da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana mostra que a capital mineira registrou mais de quatro acidentes por dia envolvendo pedestres, em média, resultando na proporção de um óbito a cada 10 dias aproximadamente em 2023. (...) Dados preliminares de 2024 apontam 1.251 pedestres envolvidos neste tipo de desastre. O uso do celular, em trânsito, contribuiu para esses números negativos'. Portanto, quando ao volante, faz-se necessário aos motoristas o controle da ansiedade a qualquer chamada celular, a qualquer tentação de um ‘bip’ telefônico. No trânsito, celular não combina com a visão periférica, tão necessária para um fluxo de veículos cada vez mais contínuo e maior. O uso de celular jamais deverá ter prioridade sobre a sinalização de um semáforo ou a passagem de um pedestre distraído, que também deverá ter atenção quanto a isso. Ou você, que está lendo esta mensagem, vai querer aumentar as estatísticas de acidentes e virar manchete de jornal?
FÁBIO MOREIRA DA SILVA
Belo Horizonte – MG