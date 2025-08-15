Assine
SOBRE ANISTIA

15/08/2025 04:00

“Em fevereiro, os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, prometeram aos congressistas que, se eleitos, a anistia entraria em votação. Eles foram eleitos. Mas, em março, no passeio de Lula à Ásia, Alcolumbre e Motta constaram da comitiva e, desde então, estranhamente mudaram de opinião e, até hoje, a anistia não entrou na pauta para votação. Motta e Alcolumbre deram um chapéu nos congressistas que acreditaram neles. Numa constatação de que boa parte da classe política não é confiável.”

HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES
Vila Velha – ES

