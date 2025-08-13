Assine
UM CONGRESSO QUE LEGISLA EM FAVOR DELES PRÓPRIOS OU CONTRA A SOCIEDADE

13/08/2025 04:00

“Os políticos eleitos por partidos de direita e extrema direita aprovaram o Marco Temporal para facilitar a tomada das terras indígenas por latifundiários e aliados do campo. Depois, lançaram o pacote da destruição – projetos que atentam contra o licenciamento ambiental e contra unidades de conservação
e terras indígenas, que funcionam como áreas de segurança climática, especialmente na Amazônia.
Não satisfeitos, agora tramam na surdina um pacote da impunidade e imoralidade.
Eles pretendem que: deputados só serão investigados se, mediante maioria
em votação, a Câmara aceitar, com a mesma coisa no Senado; a polícia só poderá realizar operações nas dependências do Congresso com aval da Câmara e/ou do Senado; ficará proibida a prisão
de deputados e senadores, exceto flagrante de crime inafiançável; o STF deixará de cuidar dos inquéritos contra parlamentares. E os eleitores permanecem omissos, enquanto lemos nos espaços dos leitores as mesmas coisas infundadas.”

Rafael Moia Filho
Bauru – SP

