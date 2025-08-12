CRISE PRODUZIDA PELOS EUA

“Nova crise produzida pelas contradições do modelo de desenvolvimento capitalista nos EUA atinge a humanidade. Novamente a classe dominante (bilionários e milionários) se radicalizando e formando uma ultradireita nazifascista, como aconteceu no século passado com Hitler, agora com Donald Trump. Em 1940 o temor era o socialismo da URSS, agora a geopolítica com a China. A classe dominante cria seus monstros e depois não sabe enfrentá-los. Com Hitler uma guerra mundial com milhões de mortos, só derrotados com apoio soviético. Agora o império produzindo o próprio monstro armado e poderoso. Como enfrentá-lo sem trazer ameaças e mortes para muitos ou até todos? Qual será a posição dos líderes?

ANTONIO NEGRÃO DE SÁ

Rio de Janeiro