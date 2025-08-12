Assine
overlay
Início Opinião

CRISE PRODUZIDA PELOS EUA

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
12/08/2025 04:00

compartilhe

Siga no

“Nova crise produzida pelas contradições do modelo de desenvolvimento capitalista nos EUA atinge a humanidade. Novamente a classe dominante (bilionários e milionários) se radicalizando e formando uma ultradireita nazifascista, como aconteceu no século passado com Hitler, agora com Donald Trump. Em 1940 o temor era o socialismo da URSS, agora a geopolítica com a China. A classe dominante cria seus monstros e depois não sabe enfrentá-los. Com Hitler uma guerra mundial com milhões de mortos, só derrotados com apoio soviético. Agora o império produzindo o próprio monstro armado e poderoso. Como enfrentá-lo sem trazer ameaças e mortes para muitos ou até todos? Qual será a posição dos líderes?

ANTONIO NEGRÃO DE SÁ
Rio de Janeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay