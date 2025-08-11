Assine
overlay
Início Opinião
ESPAÇO DO LEITOR

ESPETÁCULO DO GRUPO CORPO

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
11/08/2025 04:00

compartilhe

Siga no

“Lendo a matéria do EM sobre o espetáculo de dança do Grupo Corpo, na edição de domingo (10), elevei-me ao bailarino e coreógrafo americano Merce Cunningham (1919-2009), que marcou época e cuja uma de suas entrevistas se transformou em um belo livro chamado 'O dançarino e a dança: Conversas com Jacqueline Lesschaeve'. 'Todos sabem o que é a água ou o que é a dança, mas essa fluidez as torna intangíveis. Não estou falando sobre a qualidade da dança, mas sobre a sua natureza.' Assim Cunningham descreveu a arte da dança em um dos capítulos. 'Piracema' é o espetáculo que marcará o 50 anos do Grupo Corpo. Em parceria com a ex-bailarina Cassi Abranches na criação da coreografia, Paulo Pederneiras, um dos fundadores, assim descreveu a peça na reportagem: 'A gente tem um jeito um pouco mais solto, mais relaxado até um pouco mais bagunçado. Esta peça ('Piracema') tem uma coisa que é muito legal porque em certos momentos as coisas se completam, se encaixam. Existe uma soma'. Os bastidores do espetáculo contados pelo jornal são mais que um convite. É a celebração de um dos maiores patrimônios culturais de Belo Horizonte, agora cinquentenário.”

FÁBIO MOREIRA DA SILVA
Belo Horizonte – MG

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay