ESPETÁCULO DO GRUPO CORPO

“Lendo a matéria do EM sobre o espetáculo de dança do Grupo Corpo, na edição de domingo (10), elevei-me ao bailarino e coreógrafo americano Merce Cunningham (1919-2009), que marcou época e cuja uma de suas entrevistas se transformou em um belo livro chamado 'O dançarino e a dança: Conversas com Jacqueline Lesschaeve'. 'Todos sabem o que é a água ou o que é a dança, mas essa fluidez as torna intangíveis. Não estou falando sobre a qualidade da dança, mas sobre a sua natureza.' Assim Cunningham descreveu a arte da dança em um dos capítulos. 'Piracema' é o espetáculo que marcará o 50 anos do Grupo Corpo. Em parceria com a ex-bailarina Cassi Abranches na criação da coreografia, Paulo Pederneiras, um dos fundadores, assim descreveu a peça na reportagem: 'A gente tem um jeito um pouco mais solto, mais relaxado até um pouco mais bagunçado. Esta peça ('Piracema') tem uma coisa que é muito legal porque em certos momentos as coisas se completam, se encaixam. Existe uma soma'. Os bastidores do espetáculo contados pelo jornal são mais que um convite. É a celebração de um dos maiores patrimônios culturais de Belo Horizonte, agora cinquentenário.”



FÁBIO MOREIRA DA SILVA

Belo Horizonte – MG