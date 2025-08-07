Assine
AMEAÇAS ECONÔMICAS

07/08/2025 04:00

“Tudo leva a crer que Trump vai prosseguir suas ameaças econômicas ao Brasil com o tarifaço e políticas a favor da anistia a Bolsonaro e contra qualquer movimento regulatório das big techs. O Brasil de Lula deve receber apoio e adesão da maioria da comunidade nacional e internacional. Por se tratar de algo inédito na política internacional, que está deixando até aliados dos EUA boquiabertos com essa atitude autoritária e radical, fica impossível prever o final dessa queda de braço. O que se prevê, além de inúmeras ameaças do inimigo, será o fortalecimento internacional por mudanças na
governança global.”

Antônio Negrão de Sá
Rio de Janeiro – RJ

