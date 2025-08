Receita tributária mineira em alerta

A crise institucional que se alastra silenciosamente pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF-MG) acaba de escalar um novo patamar. Inicialmente, eram apenas os auditores fiscais que promoviam alertas na imprensa. Agora, após o contundente manifesto assinado por delegados fiscais e coordenadores regionais no fim de julho, veio à tona um novo documento, endereçado diretamente ao secretário Luiz Cláudio Gomes e subscrito por toda a alta administração da Receita Estadual.



Assinam o documento o subsecretário da Receita Estadual, superintendentes centralizados, superintendentes regionais, diretores, delegados fiscais, o superintendente de Tecnologia da Informação, o presidente do Conselho de Contribuintes e assessores do Gabinete da Subsecretaria – uma composição inédita pela representatividade e peso técnico.



O texto, obtido por fonte confiável, embora formal e respeitosamente dirigido ao titular da pasta, por si só revela o ambiente de tensão, insegurança e o temor de retaliações internas que paira até mesmo entre os gestores mais experientes da SEF-MG. Revela uma preocupante situação na SEF, provocada por absoluta omissão do governo no atendimento às demandas do órgão.



Trata-se de uma manifestação sem precedentes em sua amplitude e profundidade, vinda de servidores que, ao longo dos anos, sempre atuaram com discrição e institucionalidade, mas que agora sentem-se no dever ético e funcional de alertar para o desmonte estrutural em curso na Secretaria de Fazenda.



Hoje, Minas Gerais tem a segunda maior arrecadação entre os estados, o terceiro PIB, crescimento da receita tributária muito acima da média nacional, é referência entre os fiscos nos estudos da Reforma Tributária e inovações tecnológicas, atração de investimentos e recuperação de ativos. Ainda assim, os técnicos da SEF de Minas Gerais amargam a penúltima posição salarial, assistem à permanente evasão de talentos para outros estados e até prefeituras, enfrentam o descumprimento da política salarial prevista em lei e o descaso com o cidadão no atendimento ao público – agora, inclusive, vendo os imóveis onde trabalham sendo oferecidos à União.



Ao longo de décadas, a Receita Estadual mineira construiu uma reputação de excelência reconhecida por organismos como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que a classificou como a melhor administração tributária do Brasil. Contudo, a falta de diálogo com o governo, o desrespeito à legislação remuneratória vigente e a ameaça à infraestrutura e ao capital humano empurraram a crise para dentro dos próprios gabinetes da cúpula.



Entre os pontos denunciados no documento, estão:



- A penúltima posição do Fisco mineiro no ranking nacional de remuneração, mesmo sendo a segunda maior arrecadação estadual do país;



- A evasão de aproximadamente 25% dos auditores recém-nomeados, aprovados no último concurso, para outros entes federativos com melhor atratividade;



- A insegurança jurídica sobre gratificações previstas em lei, como GEPI, GDI e Cota-GEPI, que representam mais de 70% da remuneração das carreiras fazendárias;



- A supressão de cargos comissionados estratégicos, como chefias e coordenações fiscais, que inviabilizam a gestão de equipes e projetos;



- A possível entrega de prédios públicos essenciais à operação da Receita Estadual, inclusive imóveis com investimentos milionários em tecnologia e atendimento ao contribuinte, para pagamento de dívida com a União.



“Não pedimos privilégios – pedimos o cumprimento de compromissos com os servidores fazendários, que, caso não honrados, poderão afetar substancialmente as entregas desta Secretaria de Fazenda, seja em serviços, seja em arrecadação” – afirma o texto.



A nova manifestação soma-se ao posicionamento anterior, delegados fiscais e coordenadores regionais, divulgado na semana passada, e aponta para uma escalada de desgaste e desalento que hoje atravessa todos os níveis da Receita Estadual – dos comissionados intermediários aos superintendentes e assessores estratégicos da SRE.



Diante de informações de que haverá amanhã uma reunião com o governador Romeu Zema, onde se discutirá o fluxo de caixa do Estado, é importante que os gestores compreendam a necessidade de cuidar da Secretaria – a única que contribui diretamente para o ingresso de receita tributária.



A categoria tem a expectativa de que o governador atenda às demandas há tanto tempo represadas.



Segundo o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais, “o descaso é tão grande que até a Superintendência de Gestão dos Recursos Humanos foi extinta. Não há nenhuma preocupação com os servidores fazendários, que lutam para combater a sonegação fiscal no Estado e promovem a receita necessária à estrutura estadual”.



O risco de colapso da governança interna da SEF-MG é real – e seus efeitos podem ser sentidos diretamente na arrecadação, nos serviços ao cidadão e na credibilidade fiscal do Estado.

Matias Bakir

Presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais de Minas Gerais