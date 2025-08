CACHAÇA BRASILEIRA

“Depois de adotar a cachaça como o principal destilado consumido no país, os brasileiros assumem de vez a paternidade da famosa caninha. Assim como o vinho está para a França, a tequila para o México e a vodca para a Rússia e a Polônia, a cachaça está para o Brasil. É a água que passarinho não bebe, mas canarinho adora. De acordo com a matéria do Estado de Minas, 'De bebida marginalizada a símbolo do país – a nova geração da cachaça', nos últimos anos, bares e marcas passaram a tratar a cachaça como um produto sofisticado, integrando o cotidiano do país não apenas como símbolo cultural, mas como item relevante na economia, na gastronomia e na coquetelaria. Pinga, manguaça, parati e birita são apenas alguns dos apelidos que expressam a intimidade do brasileiro com a branquinha país afora. É uma bebida que virou substantivo para designar uma relação: quem nunca ouviu falar que o futebol, o samba e a música são as paixões, são a ‘cachaça’ dos brasileiros? Então, tintim!

Com moderação, é claro.”

FÁBIO MOREIRA DA SILVA

Belo Horizonte – MG