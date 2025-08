Brasil dos sonhos e o voo de galinha

“Não podemos desistir do Brasil dos nossos sonhos. Parecia que o sonho ia se realizar. Ledo engano. Na democracia brasileira aos doutores, as leis têm dupla interpretação: ‘aos amigos os favores, aos adversários os rigores’.

No Brasil da impunidade, aconteceu a Operação Lava-Jato que avivou a esperança. A bandidagem, acostumada a malfeitos impunes, foi surpreendida com o rigor judicial. Políticos e empresários foram pegos com a boca na botija e centenas deles, envolvidos, após longos processos até esgotar os contraditórios e amplas defesas, quase todos foram condenados, presos e recuperadas bilionárias quantias – como jamais acontecera no Brasil. As pessoas do bem aplaudiram, certas de que o Brasil, finalmente, alçaria voo de águia.

Mas justo quem deveria incrementar o combate à impunidade foi quem, aos poucos, seguindo o adágio popular ‘aos amigos os favores...’, foi amaciando até libertar toda a bandidagem e, em seguida, devolver as bilionárias quantias recuperadas.

Infelizmente é cruel a dura realidade brasileira... Enquanto países que, pouco tempo atrás, em situação mais adversa que o Brasil naquela época, com ‘segurança jurídica’, onde os malfeitores são punidos e as leis são obedecidas, por acréscimo tudo de bom aconteceu e hoje são de ponta, enquanto o Brasil da ‘insegurança jurídica’ e da impunidade continua patinando... em voo de galinha.”

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES